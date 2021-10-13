Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen'de devam eden çatışmaların neden olduğu göç sorunuyla ilgili rapor yayımladı.

Raporda, "1 Ocak ile 9 Ekim 2021 ??arasında 12 bin 413 ailenin göç etmek zorunda kaldığı tespit edildi." bilgisi verildi.

Bu ailelerin, toplam 74 bin 487 kişiden oluştuğu aktarılan raporda, sadece 3-9 Ekim tarihlerinde 3 bin 24 kişiden oluşan 504 ailenin yerinden edildiği belirtildi.

Raporda ayrıca en çok göçün Marib, Şebve ve Ebyen kentlerinden yaşandığı kaydedildi.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.