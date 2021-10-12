Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Mardin'de kritik eşiği geçtik. İkinci doz aşı oranında yüzde 55'in üzerindeyiz. Turuncu kategorisinde yerimizi almışken aşı konusunu aramızda konuşalım. Cevabını merak ettiğimiz soru varsa sağlık görevlilerimize soralım. Aşılarımızı ne kadar erken tamamlarsak o kadar lehimize olur."