Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin, Covid-19'a karşı ikinci doz aşılamada `turuncu kategori`ye geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mardin'in Covid-19'a karşı ikinci doz aşılamada yüzde 55'i aşarak "turuncu kategori"ye geçtiğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Mardin'de kritik eşiği geçtik. İkinci doz aşı oranında yüzde 55'in üzerindeyiz. Turuncu kategorisinde yerimizi almışken aşı konusunu aramızda konuşalım. Cevabını merak ettiğimiz soru varsa sağlık görevlilerimize soralım. Aşılarımızı ne kadar erken tamamlarsak o kadar lehimize olur."
Etiketler: Mardin
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