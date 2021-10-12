Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirilen "Yunus Emre Yılı" etkinlikleri kapsamında Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi'nde "Bizim Yunus" oyununun ilk temsili sahnelendi. Oyunu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi.

Ersoy, oyunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Pursaklar Belediyesinin, Selçuklu Kültür ve Kongre Merkezini Devlet Tiyatrolarına tahsis ettiğini, iş birliği yaparak salonu elden geçirdiklerini belirtti.

Buranın 679 seyirci kapasiteli salonu ve 200 metrekarelik geniş sahnesiyle Devlet Tiyatrolarının en büyük salonlarından biri olduğunu dile getiren Ersoy, "Pandemi koşullarında en uygun havalandırma sistemleri, ses sistemleri, sahne dizaynı, iç yapısıyla her şey baştan sona elden geçirildi. Çok modern bir Devlet Tiyatroları sahnesine sahip oldu Ankaramız. Artık bize düşen burayı düzenli olarak oyunlarla desteklemek." diye konuştu.

Ersoy, Devlet Tiyatrolarının normalleşme süreciyle oyunlarını yoğun şekilde sergilemeye başladığını ifade etti.

Salgın sürecinden en çok kültür ve sanat etkinliklerinin etkilendiğini belirten Ersoy, "Kültür ve sanatta da hızlı şekilde pandemi öncesine dönmemiz gerekiyor. Bu tarz etkinlikler de normalleşme açısından en güzel etkinlikler. Devlet olarak öncü olmamız lazım, özel sektörün kültür sanatla ilgili faaliyetleri açısından." dedi.