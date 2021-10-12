Haber Giriş: 12 Ekim 2021 Salı 23:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun, Covid-19'a karşı ikinci doz aşılamada mavi kategoriye geçti
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Samsun ile 28'e ulaştığını bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Mavi Samsun: 'Her 4 kişiden 3'ümüz 2. doz aşımızı yaptırdık.' Mavi il sayımız 28'e ulaştı. Geride kalan 53 il hızlı hareket etmeli."
Etiketler: Samsun Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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