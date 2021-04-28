Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Uşak’ta şüphe üzerine durdurulan otomobilde 850 gram eroin ve 100 gram metanfetamin çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Uşak’ta narkotik ekipleri, kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yaptıkları aramada 850 gram eroin ve 100 gram metanfetamin maddesi ele geçirdi.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, İzmir - Ankara yolu üzerinde yaptıkları kontrol noktasında şüphe üzerine bir araba durdurdu. Arabada yapılan arama çalışmalarında 850 gram eroin ve 100 gram metanfetamin maddesi ele geçirilirken araç içerisindeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İran uyruklu 2 şüpheliden 1’i tutuklanırken diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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