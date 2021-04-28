Korkuteli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde motosiklet uygulaması yaptı. Ekipler, denetimlerde, motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunurken, belgesiz, plakasız ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimlerde çok sayıda motosiklet kullanıcısına kask ve kural ihlallerinden cezai işlem uygulandı, eksikleri giderilemeyen motosiklet trafikten men edildi.Diğer taraftan bahar döneminin başlaması ile trafik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbir ve denetimlerin artacağı bildirildi.