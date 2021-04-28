Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 17:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ordu’da bir haftada 175 kişiye koronavirüs cezası
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Ordu’da son bir hafta içerisinde 175 kişiye korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 19-25 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa dilencilik yapmaktan, 2 şahsa ruhsatsız avda ve sporda kullanılan tüfek bulundurmaktan, 1 şahsa havai fişek atmaktan, 175 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.
Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 39 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 16’sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Koronavirüs
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