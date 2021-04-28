Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultangazi'de yangın: Üst katta mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
İstanbul'da 6 katlı binanın 3'üncü katında yangın çıktı. Duman nedeniyle üst katta mahsur kalan anne baba ve 2 çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İstanbul Sultangazi'de 6 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak itfaiyenin gelmesini beklerken, üst katlardaki bir aile mahsur kaldı. Anne, baba ve 2 çocuktan oluşan aile üyeleri, itfaiye merdivenine alınarak kurtarıldı.
4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 18:02
- 17:56
- 17:51
- 17:38
- 17:40
Sıradaki Haber
Polis ekipleri, motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz