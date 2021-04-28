İstanbul Sultangazi'de 6 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekiler tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarak itfaiyenin gelmesini beklerken, üst katlardaki bir aile mahsur kaldı. Anne, baba ve 2 çocuktan oluşan aile üyeleri, itfaiye merdivenine alınarak kurtarıldı.

4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Zarara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.