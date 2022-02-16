Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta iki grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında önceden husumet bulunan Ü.P, N.A, K.Ö. ile kardeş olan F.D, Ü.D. ve M.D, Fevzi Çakmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde karşılaştı.
Sözlü tartışmanın ardından taraflar birbirine tabancayla ateş etti.
Yaralanan Ü.P. ve Ü.D, 112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kavgaya karışan N.A, K.Ö, F.D. ve M.D. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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