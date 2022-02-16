Kütahya'da, Covid-19 vaka sayısının arttığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 29 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladığı listeye göre, Kütahya'da vaka sayılarında artış yaşandığı belirtildi. Buna göre, Kütahya’da 22-28 Ocak haftasında vaka sayısı her yüz bin kişide 601,37 iken, bir hafta sonrasının verileri, yüz binde 327,03 oranında arttı.

Kütahya’da haftalık toplam vaka sayısı 5 bin 500’ü aştığı kaydedildi. Kütahya'da vaka sayısında artış olurken vatandaşlar ise, maske ve mesafe uyulması gerektiğini söyleyerek, aşının önemine dikkat çektiler.

Bu arada, Kütahya İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.