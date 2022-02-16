Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttükleri ve yurda giriş yaptıkları belirlenen 6 yabancı uyruklu ile PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.