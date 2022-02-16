Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de öğrencileri taciz ettiği öne sürülen öğretmen tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Alpu ilçesinde bir okulda vekaleten müdür olarak görev yapan öğretmen, bazı öğrencileri taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçedeki bir ortaokulda sosyal bilgiler öğretmeni M.K'nin 10 kız öğrenciye sözlü ve elle tacizde bulunduğu iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Şüpheli, söz konusu öğrencilerle çocuk izleme merkezi uzmanları eşliğinde görüşülmesinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Beylikova Adliyesi'ne sevk edilen M.K, çıkarıldığı hakimlikçe "çocuğa karşı cinsel taciz ve cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı.
Etiketler: Eskişehir
Son Haberler
- 11:14
- 11:07
- 11:14
- 10:50
- 10:41
Sıradaki Haber
Bursa'da eniştesini pompalı tüfekle öldürmekle suçlanan kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz