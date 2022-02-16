Bursa'da Merkez Nilüfer ilçesinde ikamet eden iki çocuk annesi G.K, eşiyle tartıştıktan sonra 9 ve 14 yaşındaki çocuklarını da yanına alarak Mustafakemalpaşa'ya bağlı Taşpınar Mahallesi'ndeki annesinin evine gitti.

Daha sonra Ahmet K. de eşiyle çocuklarını geri getirmek için kayınvalidesinin evine geldi.

Burada çift arasında çıkan tartışmaya Ahmet K'nin kayınbiraderi Mustafa Y. de dahil oldu. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Y, evdeki pompalı tüfekle eniştesine ateş etti.

Ahmet K, olay yerinde yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Mustafa Y'yi gözaltına aldı.

Ahmet K'nin cesedi yapılan incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.