Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da kumar oynayan 4 kişiye para cezası verildi
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Efeler ilçesindeki kıraathanede kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira cezası uygulandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine iş yerine baskın yaptı.
İncelemede kumar oynadığı belirlenen 4 kişiye 7 bin 553 lira para cezası kesildi, aranması bulunan bir şüpheli de emniyete götürüldü.
İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.
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