Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elbistan'da dron destekli trafik denetimi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yapılan dron destekli trafik denetimlerinde 3 kişiye idari para cezası kesildi.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan-Malatya kara yolu üzerinde uygulama yaptı.
Uygulama kapsamında 146 aracın sorgusu yapılırken, kural ihlali yapan sürücüler de dron ile tespit edildi.
Kural ihlali yapan 3 kişiye para cezası uygulandı.
Öte yandan, uygulamada sürücülere genel trafik kuralları konusunda bilgi verildi, kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda el broşürü dağıtıldı.
Etiketler: Denetim Kahramanmaraş Polis Trafik
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