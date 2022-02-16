Muğla'da baraj ve su kuyuları dolmaya başladı

Muğla'da baraj ve su kuyuları dolmaya başladı

Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

Sakarya, Bartın ve Karabük'te KDV indirimi denetimleri yapıldı

Uygulama kapsamında 146 aracın sorgusu yapılırken, kural ihlali yapan sürücüler de dron ile tespit edildi.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan-Malatya kara yolu üzerinde uygulama yaptı.

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