Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Erzurum ve Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, araçların camları buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte, kaldırım ve yollarda buzlanma meydana geldi.
Ardahan'da da soğuk hava etkili oluyor.
Yer yer sisin görüldüğü kentte, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Soğukların yaşamı olumsuz etkilediği kentte, yol ve kaldırımlarda ise buzlanma meydana geldi.
Etiketler: Erzurum Ardahan Hava Sıcaklıkları Buzlanma Kar Yağışı
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