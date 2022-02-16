Diyarbakır'da zabıta ekipleri, temel gıda maddelerinde uygulanan Katma Değer Vergisi'nin (KDV)'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi nedeniyle denetim gerçekleştirdi.

Zincir marketler başta olmak üzere kentteki tüm marketleri kapsayacak şekilde denetimlere başlayan ekipler, raflarda etiket bulunup bulunmadığını, satılan ürünlerin kasa fişlerini kontrol edip, yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp, uygulanmadığını denetledi.

Uygulamalarda ekipler, olumsuz bir durum tespit etmeleri halinde hazırladıkları tutanağı yasal işlem uygulanmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiyor.