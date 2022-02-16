Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da mobil aşı ekipleri görevde
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da mobil aşı ekiplerinin yeni tip koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürüyor.
Şanlıurfa'da mobil sağlık ekipleri, Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan esnafın aşılanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, ambulansla anonslar yaparak esnafı COVID-19 hakkında bilgilendirip aşılarını olmaya davet etti.
Daha sonra esnafa ambulansta eksik ve hatırlatma doz aşıları yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen doktor Fatih Melih Demir, aşı noktaları haricinde ekiplerle Evren Sanayi Sitesi'nde aşı çalışması başlattıklarını belirterek, "Vatandaşlarımıza salgın ve yasaklardan kurtulmamız için aşı olmalarını önerdik. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Şanlıurfa
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