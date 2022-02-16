Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir açıklarında geri itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 52 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili, Seferihisar, Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında can salında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgelere ekip yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 5 saldaki 52 düzensiz göçmen, ekiplerce karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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