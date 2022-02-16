Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mardin’de ticari araç TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir ticari araç, aynı istikamette giden TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Çarpma sonucu TIR'ın altına giren araçta 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Mardin’ Kızıltepe-Viranşehir karayolunda Mustafa Y. idaresindeki ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle Kuzey Irak istikametine doğru seyir halinde olan TIR'ın dorsesine arkadan çarptı.
Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, 9 kişi bulundukları araçta sıkıştı. Yaralılar, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılırken, bir kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
8 Yaralı ise yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla ilçedeki farklı hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Ambulans İtfaiye Mardin Polis Trafik Kazası
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