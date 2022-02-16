Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.
Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Kişilere ve mala karşı işlenen asayiş suçlarından" kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C, H.B, D.M, M.Ç, S.B, N.E, M.O. ve C.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.
Etiketler: Kırklareli
Son Haberler
- 11:14
- 11:07
- 11:14
- 10:50
- 10:41
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da badem ağaçları çiçek açtı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz