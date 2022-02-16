Kırklareli'nde alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "Kişilere ve mala karşı işlenen asayiş suçlarından" kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.C, H.B, D.M, M.Ç, S.B, N.E, M.O. ve C.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler düzenlenen operasyonda 8 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.