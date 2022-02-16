Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisinden 2'si tutuklandı.
Dün güvenlik güçlerince Edirne'nin İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisi Ş.B, S.Z. ve E.Z'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
İpsala Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E.Z. ve Ş.B. savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli S.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Edirne FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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