Haber Giriş: 16 Şubat 2022 Çarşamba 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da kapı ve pencere çalan kişi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, demir kapı ve pencere çalan şüpheli gözaltına alındı.
Eyyübiye İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, Günbalı Mahallesi'nde İ.Ö'ye ait atölyede demir kapı ve pencerelerin çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
9 ayrı noktanın 25 saatlik güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kapı ve pencereleri çalan şüphelinin pikapla bir petrol istasyonun yakıt aldığını belirledi.
Hırsızların eşkalini belirleyen ekipler, K.A'yı adresinde gözaltına aldı. Olayla ilgili N.D. aranıyor.
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