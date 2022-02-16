Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan ve Bilecik Valiliği tarafından desteklenen proje kapsamında, Orta Sakarya Vadisi'nde yer alan mikroklima özelliğine sahip İnhisar ilçesinde "deve dişi" nar çeşidine alternatif olarak cennet hurması üretimi yaygınlaştırılacak.

Vali Kemal Kızılkaya, fidan dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, narıyla ünlenen İnhisar'da farklı bir değer oluşturmayı ve ilçe tarımına yeni bir ivme kazandırmayı hedeflediklerini bildirdi.

İlçede 200 çiftçi tarafından 1000 cennet hurmasının toprakla buluşturulacağını dile getiren Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Narı biz nasıl biliriz? Bir tanesi 1000 olan bir meyve olarak biliriz. Biz de bugün 1000 fidanı toprakla buluşturup aynı bereketi bu mümbit topraklarda çiftçilerimize sunmayı arzu ediyoruz. İlimizde cennet hurmasını üretip, istifade eden çiftçilerimiz var. Cennet hurması, bakımı kolay ve ekonomik getirisi olan bir meyve. Nüfusu az fakat çalışkanlığı çok olan ilçemize bereket getireceğini umuyoruz."

Vali Kızılkaya, İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile çiftçilere fidanları teslim etti.

Bilecik'te merkeze bağlı Başköy olmak üzere Bekdemir ve Küplü köyleri ile Bayırköy beldesi ve İnhisar ilçesinde toplam 468 dekar alanda cennet hurması üretiliyor. Sonbaharda yetişen cennet hurması, kurutularak da tüketiciye ulaştırılıyor.