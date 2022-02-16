Tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde faaliyetlerini yürütmekte olan Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, inşa ettiği dev barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak üzere hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla milletin hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu bağlamda ülkede 1954 yılından bu yana toprak ve su kaynaklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sayısız tesisi tamamlayarak hizmete sundu.

Son olarak da Gümüşhane Şiran Çevrepınar Göleti inşaatının tamamlandığı bildirildi.

Gölet su tutmaya başladı

İnşaatın detayları hakkında da bilgilendirmede bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız , "Çevrepınar Göletimizi, Çevrepınar Köyü Köçen Deresi üzerine kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa ettik. Söz konusu göletimizin temelden yüksekliği 36 metre olup, kret uzunluğu ise 176 metredir" ifadesini kullandı.

Yıldız, toplamda 2 bin 10 dekar zirai tarım arazisini su ile buluşturacak göletin su tutmaya başladığını söyledi.

Göletin faydaya dönüşmesi için sulama inşaatı ise yıl içerisinde ihale edilecek.

Çevrepınar Göleti'nin tamamlanması ile ekonomiye yıllık 2 milyon liralık bir katkı sağlanmış olacak.