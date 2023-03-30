Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 06:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
[Fotograf: AA]
Uşak'ta şarampole devrilen otomobili sürücüsü hayatını kaybetti.
Uşak'tan İzmir istikametine seyreden 64 yaşındaki Mehmet Kılınç idaresindeki otomobil, Gediz kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kılınç'ın cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Uşak
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