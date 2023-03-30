İsrail hükümeti basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, ülkesini ziyaret eden Bayramov ile Başbakanlık Ofisi'nde yaptığı görüşmede Azerbaycan'ın Tel Aviv'de büyükelçilik açmasından dolayı tebriklerini ilettiği aktarıldı.

Görüşmede, "bölgesel güvenlik meseleleri ve İran'ın bölgesel istikrara tehdidinin ele alındığı" kaydedildi.

Netanyahu'nun, "iki ülkenin iyi ve yakın ilişkilerinden övgüyle bahsettiği" paylaşılırken ikili ilişkilerin farklı alanlarda geliştirilmesinin ele alındığı belirtildi.

Azerbaycan'ın 1991'de bağımsızlığını ilan etmesinin ardından İsrail, 1993’te Bakü'de büyükelçilik açmıştı.

İran’ı çerçeveleme stratejisi kapsamında, Körfez ülkeleriyle ilişkilerini normalleştiren İsrail, son dönemde Azerbaycan’la da ilişkilerini geliştirdi.

Eski İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ekim 2022’de Bakü’yü ziyaret etmiş, Azerbaycan yönetimi de bu ziyaretten kısa süre sonra, Tel Aviv'de büyükelçilik açılmasına karar verildiğini duyurmuştu.