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Güncel
AA 14.09.2023 10:47

Uşak'ta kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve motosikletteki İlyas Çakın (27) yola savruldu. Uşak'ta kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü tutuklandı.

Uşak'ta kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

Cumhuriyet Mahallesi Şehit Mehmet Tevfik Çamcı Sokak'tan ilerleyen A.I. (54) yönetimindeki kamyonet, Ketem Kavşağı'nda Burak Alsay (28) kontrolündeki  motosikletle çapıştı.

Kazada ağır yaralanan Alsay, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Çakın ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı. Burak Alsay ve İlyas Çakın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsü A.I, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.I, cezaevine gönderildi.

Belediye Başkanı Çakın da taziyeleri kabul etti

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Burak Alsay'ın cenazesi Sivaslı ilçesine bağlı Erice köyünde, İlyas Çakın'ın cenazesi ise Karaboyalık köyünde kılınan namazların ardından toprağa verildi.

İlyas Çakın'ın amcasının oğlu olan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Karaboyalık köyü meydanındaki cenaze töreninde ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Uşak Valisi Turan Ergün, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Sivaslı Kaymakamı Funda Hamza Çaldağı ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de katıldı.

İlyas Çakın'ın evli bir çocuk babası olduğu, Burak Alsay'ın ise geçen yıl eylül ayında evlendiği öğrenildi.

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