İngiltere Kralı 3. Charles'tan Libya'daki sel felaketi nedeniyle taziye mesajı

Buckingham Sarayından yapılan açıklamaya göre, Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, el-Menfi'ye hitaben yayımladıkları taziye mesajında, "Daniel" fırtınası ve ardından gelen sellerin neden olduğu yıkıcı etki ve can kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duydu.

Mesajda, Kral ve eşinin, sevdiklerini kaybeden herkesin yasını tuttuğu, korkunç sel felaketi nedeniyle yaşamları ve geçim kaynakları etkilenenler için dua etmeyi sürdürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylesine vahim koşullarda yorulmak bilmeden kurtarma çalışmalarına katılan herkesi takdir ediyor ve özverili cesaretlerini takdir ediyorum. Hükümetimin ihtiyaçlarınızı desteklemeye hazır olduğunu biliyorum."

Libya'daki sel felaketi

Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.