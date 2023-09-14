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Güncel
İHA 14.09.2023 09:49

Terörün yerini huzura bıraktığı dağlarda yayla yolları açılıyor

Şırnak Uludere kırsalının terörden temizlenmesiyle birlikte oluşan huzurun ardından silah sesleri yerini hizmet için çalışan iş makinelerine bıraktı.

Terörün yerini huzura bıraktığı dağlarda yayla yolları açılıyor
[Fotograf: İHA]

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenliğin sağlandığı ve yıllarca teröristler tarafından kullanılan bölgelerde vatandaşlara hizmet sunmak için dağlarda yayla yolları yapılıyor. 

2 bin 200 rakımlı yaylada kayalık alanları delerek yaylalara yol açan belediye ekipleri ilçe genelinde 4 mahallenin yoğun kullandığı yayla yolları oluşturdu. Tanin dağlarında 8 kilometrelik yol 2 ayda açılarak halkın hizmetine sunuldu. 

Terörün yerini huzura bıraktığı dağlarda yayla yolları açılıyor

Başkanı Ürek, "Yıllardır açılmayan bir yayla yoluydu. İmkansızı başardık, aslında 4 mahallemizin yoğun kullandığı bir yaylaydı burası. Tek geçişi olan, bir insanın geçebileceği bir yerden dağı delerek yol yaptık. Kendim binek aracımla bu yoldan geçip yaylaya çıktım. Halkımızın hizmetinde olmak bizleri çok mutlu ediyor. 2 aylık bir süre içerisinde yolumuzu kayalıkları delerek açtık. Arıcılık, hayvancılık faaliyetlerini yürüten yöre halkını gördükçe mutlu oluyoruz." dedi.  

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