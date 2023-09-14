Terörün yerini huzura bıraktığı dağlarda yayla yolları açılıyor

Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenliğin sağlandığı ve yıllarca teröristler tarafından kullanılan bölgelerde vatandaşlara hizmet sunmak için dağlarda yayla yolları yapılıyor.

2 bin 200 rakımlı yaylada kayalık alanları delerek yaylalara yol açan belediye ekipleri ilçe genelinde 4 mahallenin yoğun kullandığı yayla yolları oluşturdu. Tanin dağlarında 8 kilometrelik yol 2 ayda açılarak halkın hizmetine sunuldu.

Başkanı Ürek, "Yıllardır açılmayan bir yayla yoluydu. İmkansızı başardık, aslında 4 mahallemizin yoğun kullandığı bir yaylaydı burası. Tek geçişi olan, bir insanın geçebileceği bir yerden dağı delerek yol yaptık. Kendim binek aracımla bu yoldan geçip yaylaya çıktım. Halkımızın hizmetinde olmak bizleri çok mutlu ediyor. 2 aylık bir süre içerisinde yolumuzu kayalıkları delerek açtık. Arıcılık, hayvancılık faaliyetlerini yürüten yöre halkını gördükçe mutlu oluyoruz." dedi.