Cammu Keşmir'deki çatışmalarda 2 direnişçi ile 4 güvenlik görevlisi öldü

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Hint ordusu ve polisi, Cammu Keşmir'in Kokernag bölgesinde "bir grup terörist olduğuna yönelik istihbarat" aldı.

Güvenlik güçleri, bunun üzerine Cammu Keşmir'in bazı bölgelerinde operasyon başlattı.

Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, Kokernag'da direnişçilerle çıkan çatışmada 2 askerin ve 1 polisin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Açıklamada, Rajouri bölgesinde çıkan çatışmada da 1 asker ve 2 direnişçinin öldüğü belirtildi.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına karşı gelirken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.