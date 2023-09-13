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Güncel
AA 13.09.2023 17:55

Trabzon'da tartıştığı kardeşi ve yengesini öldüren zanlı yakalandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ve yengesini tabancayla öldürdü.

Trabzon'da tartıştığı kardeşi ve yengesini öldüren zanlı yakalandı

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde, Şükrü Y. (79) ile kardeşi Osman I. (55) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Şükrü Y, üzerindeki tabancayla kardeşi Osman ve yengesi Necla I'ya (54) ateş etti.

Osman Y ve Necla I, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Şükrü Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şükrü Y'nin daha önceden mahkemeye başvurarak soyadını değiştirdiği, İstanbul'da yaşayan Osman I'nın ise bir süre önce Trabzon'a taşındığı öğrenildi.

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