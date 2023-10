Uşak’ta Filistin’e destek yürüyüşü

İsrail’in El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlediği saldırının ardından yüzlerce kişi hayatını kaybederken Uşak’ta, Kardeşlik ve Dayanışma Platformu Uşak İl Temsilciliği öncülüğünde “Filistin’e Destek Siyonizm’e Lanet Yürüyüşü” gerçekleştirildi.



Yürüyüşe Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar, Sivil Toplum Kuruşları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Eski belediye önünde başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Şehitler Meydan’ında son buldu. 15 Temmuz Şehitler Meydan’ında basın açıklaması yapan İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Uşak Başkanı Hasan Fatih Göç, “Bu saldırıda bine yakın kardeşimiz şehit edildi. Rahim olan Rabbimizden şehitlerimize rahmet ve AziyzünZüntikam olan, Kahhar olan Rabbimizden Siyonistlere bu dünyada şiddetli ve zelil bir azabı tattırmasını niyaz ediyoruz.



"Gazze'de gözlerimizin önünde katliamlar yapılıyor"



Bebeklerin, çocukların parçalanmış bedenleri yüreğimizi yakıyor. Bütün dünya on bir gündür Siyonist İsrail’in hukuk tanımaz ve had bilmez zulmüne karst sessiz kalıyor. Bu sessizlik artık katil İsrail’e ikrar mahiyetinde bir desteğe dönüşüyor ve gün geçtikçe zulmünün şiddetini artırmasına neden oluyor. ABD'nin başını çektiği İsrail destekçisi Batılı ülkeler bu vahşet karşısında da ikircikli açıklamalar yapmış, Siyonistleri kınamaktan imtina etmiş, saldırını faili hakkında saptırıcı açıklamalar yapmıştır. Üstelik ABD, soykırımda kullanıla silahlar İsrail’e göndermeye devam edeceklerini utanmazca beyan etmiştir. Soykırımcı devlet kendisine verilen şartsız ve kayıtsız desteği fırsata dönüştürmüş ve bütün dünyanın dehşet verici bir öfkeyle izlediği hastane saldırısında hem de açıkça bir katliam amaçlayarak en yıkıcı füzelerle gerçekleştirmiştir. Katliamlarına halen devam ediyor. Yalan haberlerle, dezenformasyonla, algı operasyonlarıyla direnişi karalayan ve soykırımı meşrulaştırmaya çalışanlar, hastane saldırısından beri şaşırmış durumdalar. Artık hakikati nasıl örteceklerini bilemiyorlar. Yaşanan vahşetin farkında oldukları için ve bunu dünya kamuoyuna izah edemeyeceklerini bildikleri için inkâr ediyorlar. Oysa hastane saldırısının olduğu aksam bütün dünya Israil ve destekçilerinin kirli yüzünü bir kez daha bütün çıplağıyla gördü. Zaten artık katliamları gizlemiyorlar. Buradan açık ve net söylüyoruz. Bu soykırımın ortağı Akdeniz’e gemilerini gönderen ABD'dir, İngiltere'dir. BM Güvenlik Konseyinde katliama arka sikan, ülkesinde Filistin'e destek eylemlerini yasaklayan Fransa’dır. Hala Israil' in kendini savunma hakki vardır diyen Almanya’dır. Israil'e destek açıklaması yapan bütün AB ülkeleridir. Türkiye'yi Israil'e destek vermeye ve tarafını seçemeye çağırarak tehdit eden Avrupa Parlamentosudur. Bu vahşet Filistin halk için yeni bir şey değil. İnsanlığın yalnız bıraktığı Filistin bu sok edici katliamlar 75 yıldır yasamaktadır” dedi.



Basın açıklamasının ardından Uşak Müftüsü Burhan Çakır dua yaptı.