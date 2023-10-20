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Güncel
AA 20.10.2023 17:14

Osmaniye'de, Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi, hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Osmaniye'de, Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve vatandaşlar cuma namazı çıkışında Sabancı Merkez Camisi bahçesinde bir araya geldi.

Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, sivil toplum kuruluşları adına yaptığı açıklamada, İsrail tarafından Filistinli sivilleri hedef alan katliamı şiddetle kınadıklarını belirtti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle derin endişe ve üzüntü duyduklarını aktaran Bilgiç, "Bu vahşet ve katliamlar insan haklarına, uluslararası hukuka açık bir şekilde meydan okumadır." dedi.

Açıklamaya Vali Yavuz Selim Köşger, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı ve MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı da destek verdi.

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