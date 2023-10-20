Tatvan'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, İbadullah ve Medine Cami'de cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kıldı.

Daha sonra ilçe merkezindeki AVM önünde toplanan vatandaşlar, Filistin bayrağı açarak tekbir getirdi, slogan attı.

Vatandaşlar adına açıklama yapan Köklü Değişim Dergisi Üyesi Sidar Yoldaş, "Artık maskeler düştü, hakikat gün gibi ortaya çıktı. 75 yıldır kınama mesajlarıyla, Birleşmiş Milletleri göreve çağırmakla, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantıları ile sadece ve sadece işgalin meşrulaştığı, Yahudi varlığının güç ve cesaret kazandığı görüldü." dedi.

Köklü Değişim Dergisi Bitlis Temsilcisi Emin Çimen ise Mescid-i Aksa'da 13 gündür çocukların ve annelerin şehit edildiğini belirterek, "İsrail'i bir devlet olarak görmüyoruz. Orada bir zülüm var." ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından kalabalık dağıldı.