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Güncel
İHA 20.10.2023 17:04

Muş'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Muş’ta, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Filistin’e destek amacıyla düzenlenen “Büyük Mescid-i Aksa Buluşması” için Belediye Meydanı’nda buluşan kalabalık, İsrail ve Amerika aleyhine slogan attı. İsrail'in saldırılarını öfkeli bir dille protesto eden kalabalık, ellerinde saldırıları kınayan dövizler taşıdı.

Muş'ta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Burada grup adına konuşan Muş İstişare Meclisi Başkanı Cahit Bulu, “Müslümanlar; Mescid-i Aksa’nın bizim temel inanç meselemiz olduğunu herkes bilsin. Filistin’de yaşanan bu savaşın hak ile batılın savaşı olduğunu da herkese buradan duyuruyoruz. Bu davanın kuru bir hamaset değil, şeref meselesi ve onur meselesi olduğunu da bilin. İbadet için yolculuğa gidilecek bir mescidin, Mescid-i Aksa olduğunu da bilinmeli. Mescid-i Aksa'da kılınan namazın 50 bin kat sevabı olduğundan da haberiniz olsun. Bütün bunlardan dolayı Filistin davasını sadece Filistin’in değil bütün İslam aleminin davası olduğunu herkes iyi bilsin” dedi.

Açıklamanın ardından Filistin’e destek, İsrail’e tepki sloganları atan binlerce kişi, İstasyon Caddesi’nde yürüyüş yaparak eylemi tamamladı. Yürüyüşe Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, HÜDA-PAR İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. 

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