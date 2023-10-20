Hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybedenler için Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa'da camilerde cuma namazı öncesinde selalar okundu.

Namaz sonrasında gıyabi cenaze namazı kılındı. Hayatını kaybedenler için Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Gaziantep'te Ulu Cami'de cuma namazının ardından çeşitli STK'lar ve vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanına kadar yürüyerek burada yapılan basın açıklamasının ardından meydanda gıyabi cenaze namazını kıldı. Namaza çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı.