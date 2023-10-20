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Güncel
İHA 20.10.2023 17:16

Hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail’in saldırısı altında olan Filistin’de hayatını kaybedenler için Yozgat'ta gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
[Fotograf: İHA]

Yozgat’ta faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu Yozgat Sivil İnisiyatif Platformu, cuma namazı sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda Filistin’e destek amaçlı basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında meydanda toplanan vatandaşlar, sloganlarla İsrail’e tepki gösterdi.

Hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Basın açıklamasının ardından Filistin’de yaşamını yitirenler için İl Müftüsü Ali Gülden, gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Gıyabi cenaze namazının ardından program Filistin halkı için edilen duayla son buldu. Gıyabi cenaze namazına, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti İl Başkanı Yusuf Başer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

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