Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 15:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uşak'ta çeşitli suçlardan aranan 27 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta çeşitli suçlardan haklarında arama ve yakalama kararı bulunan 27 kişi gözaltına alındı.
Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında arama ve yakalama kararı bulunan ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Kent genelinde düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 27 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 27 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Uşak Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
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