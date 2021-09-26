Eroğlu, Tokat Konfederasyonu (TOKKON) ve İstanbul Tokat Dernekleri Federasyonu (İSTOKDEF) işbirliğinde İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencileriyle Tokat Belediyesi Sosyal Tesisleri ve başkanlık makamında buluştu.

Gençlerle bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Eroğlu, "Beni en heyecanlandıran toplantılar gençlerimizle ve özel gereksinimli bireylerimizle yaptığımız toplantılardır. Sizleri gelecek anlamında görmemiz bizleri heyecanlandırmıştır. Tokat'ımızın çeşitli ilçe ve beldelerinden Türkiye'nin çeşitli illerinde üniversite okuyan pırıl pırıl genç kardeşlerimizle bir araya gelmenin mutluluğu, heyecanı içindeyiz." dedi.

İstanbul'da Tokatlıların nüfus olarak 4. sırada yer aldığını ifade eden Eroğlu, "Tokatlılar insanlıklarıyla, vatanseverlikleriyle her zaman örnek olmuştur. Tokat'tan samimi, dürüst, vatanına milletine hayırlı hizmetlerde bulunan insanlar çıkmıştır, bununla gurur duyuyoruz. İstanbul'daki TOKKON, İSTOKDEF olmak üzere tamamıyla bir ve beraber olarak programlar tertip ediyor, hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Yine aynı şekilde tüm derneklerimizi Tokat'ımızda misafir ederek çeşitli etkinliklere imza attık." diye konuştu.