Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İnegöl'de cep telefonu hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir işletmeden cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Bursa'da alınan bilgiye göre, İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde bir işletmenin sahibi olan A.D, telefonunun bıraktığı yerde olmadığını fark edince iş yerinden hızla çıkmaya çalışan A.K'nin (19) peşinden koştu.
Bir süre sonra şüpheliyi yakalayan işletme sahibi, telefonunu geri alarak polise ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına alarak Emniyet Müdürlüğüne götürdü.
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