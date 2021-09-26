Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün Yaban Hayvanını Doğaya Yerleştirme Projesi kapsamında, Frig Vadisi'ndeki Emre Gölü'ne 40 sülün, 30 kınalı keklik ve 6 ördek bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğün Afyonkarahisar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan hayvan salımına, Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve diğer ilgililer eşlik etti.

"Bölgeyi her anlamda cazip hale getirmek istiyoruz"

Vali Çiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Emre Gölü'nün artık doğal yaşamın da merkezi olacağını söyledi.

Bölgede turizmi canlandırmak ve Emre Gölü'nü geliştirmek amacıyla keklik, sülün ve ördek salımı yaptıklarını aktaran Çiçek, bu faaliyetle doğal yaşamı desteklediklerini dile getirdi.

Vali Çiçek, Frig Vadisi'ni cazip hale getirmek istediklerini belirterek, "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi projesi, sıcak hava balonu uçuşu, tekne turları ile Emre Gölü, her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor. Bu da bizleri ayrıca heyecanlandırıyor. Binlerce yıllık tarihin ortasında bu muhteşem manzarada balon uçuşu, tekne turu yapmak isteyen herkesi bölgeye bekliyoruz." diye konuştu.

Vali Çiçek, doğal yaşamın desteklenmesi projesi kapsamında önümüzdeki yıllarda da hayvan salımlarının devam edeceğini belirtti.

Vali Gökmen Çiçek ve beraberindekiler, sıcak hava balonu uçuşu yaptı. Eşsiz coğrafyayı balondan izleyen heyet, ardından Emre Gölü'nde tekne turuna katıldı.