Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 12:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta `köpek dövüşü` operasyonunda 41 kişi hakkında işlem yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Selim ilçesinde köpek dövüşü yaptırdıkları ve bahis oynadıkları iddia edilen 41 kişi hakkında işlem yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine ilçeye bağlı Benliahmet köyü yakınlarında köpek dövüşlerinin yapıldığı alana operasyon düzenledi.
Köpek dövüşü için toplanan kalabalık, jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı.
Farklı noktalara kaçan 41 kişiyi yakalayan jandarma ekipleri, ifadelerine başvurulan kişiler hakkında "köpek dövüşü yaptırma" ve "bahis oynama, oynatma" suçlarından işlem yaptı.
Etiketler: Kars
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