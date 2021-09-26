Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bir Filistinlinin vurularak öldürüldüğünü ve Kudüs'ün kuzeyindeki Biddu'da üç kişinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki İsrail güvenlik güçlerinin "çok yakın bir gelecekte terör saldırıları düzenlemek üzere olan" Hamas görevlilerine karşı operasyon düzenlediğini söyledi.