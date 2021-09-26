Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 11:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batı Şeria'da çıkan çatışmalarda 4 Filistinli öldürüldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail ordusu, Pazar günü Batı Şeria'da Hamas'a yönelik kapsamlı bir tutuklama operasyonu sırasında çıkan çatışmalarda en az dört Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.
Filistin Sağlık Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin'de bir Filistinlinin vurularak öldürüldüğünü ve Kudüs'ün kuzeyindeki Biddu'da üç kişinin daha öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett yaptığı açıklamada, Batı Şeria'daki İsrail güvenlik güçlerinin "çok yakın bir gelecekte terör saldırıları düzenlemek üzere olan" Hamas görevlilerine karşı operasyon düzenlediğini söyledi.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti Hamas İsrail
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