Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 10:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 310 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışma ve teknik takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Ekipler, adreste 2 kilo 310 gram esrar, 1 kilo 30 gram sentetik uyuşturucu, 9 bin 600 uyuşturucu hap ile ruhsatsız tüfek ele geçirdi.
Operasyonda yakalanan M.A, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Konya Uyuşturucu Narkotik
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