Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir İl Emniyet Müdürü Şahne, Buca'yı ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Buca ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Şahne, Gediz Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.
Şahne, ziyaretlerde genel asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili sorun ve talepleri dinledi.
Etiketler: İzmir Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
Son Haberler
- 10:56
- 10:41
- 10:31
- 10:11
- 10:30
Sıradaki Haber
Adana'da taşla camını kırdığı marketten hırsızlık yapan zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz