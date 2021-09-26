İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Şahne, Gediz Mahallesi'ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Şahne, ziyaretlerde genel asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili sorun ve talepleri dinledi.​​​​​​​