Günlük bazda dün 843 bin 513 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 837 bin 329 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 39,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 15,7 ile linyit santralleri ve yüzde 13,8 payla rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 10 bin 557 megavatsaat elektrik ithalatı, 16 bin 580 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.