Hamidiye Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan A.Ö'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Büyük Ayı Arama Kurtarma, İHH ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Kırsal alanda yaralı bulunan A.Ö, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.