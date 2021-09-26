Haber Giriş: 26 Eylül 2021 Pazar 09:49Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bursa'da 4 katlı apartmanda yangın
[Fotoğraf: DHA]
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 01.00 sıralarında Küçükkumla Mahallesi, Özen Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın bodrum katında çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman olan apartmandaki yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Bodrum katta maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Haberler
- 10:56
- 10:41
- 10:31
- 10:11
- 10:30
Sıradaki Haber
Lastik değiştirirken kamyonet çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz