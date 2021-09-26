Sabah saatlerinde polis dalgıçlar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Ekibi gölette arama çalışması başlattı.

Sağlık ekipleri ve polis olay yerinde hazır beklerken, Eriş'in yakınlarının bekleyişi de sürüyor.

Dün arkadaşlarıyla gölet kenarına gelen 39 yaşındaki Hüseyin Eriş, suya girmiş, bir süre sonra gözden kaybolması üzerine arkadaşları, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulunmuştu. Olay yerine gelen ekipler, gölette kaybolan Eriş'i bulmak için çalışma başlatmış, hava kararıncaya kadar sürdürülen çalışmalardan bir sonuç alınamamıştı.